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Мособлсуд признал законным приговор израильтянке Иссасхар

Тамара Астапенкова
18:33 19.12.2019
Мособлсуд признал законным приговор гражданке Израиля Иссасхар, которая была приговорена в России к семи с половиной годам колонии за хранение и контрабанду наркотиков.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: иссахар _inaama Instagram

Мособлсуд признал законным и оставил без изменения приговор гражданке Израиля Нааме Иссасхар, которая была осуждена на 7,5 года лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков.

Напомним, в апреле этого года 25-летнюю израильтянку задержали в столичном аэропорту Шереметьево, в котором она делала пересадку по пути из Нью-Дели в Тель-Авив. На багаж девушки обратили внимание, когда она находилась в транзитной зоне аэропорта. Сотрудники таможни и отдела по борьбе с контрабандой нашли в рюкзаке 9,6 грамма наркотических средств.

Гражданка Израиля признала свою вину в хранении наркотиков, но отрицала контрабанду. Защитники подали апелляцию, в которой заявили об отсутствии в действиях состава преступления и просили ее оправдать.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обращался к Владимиру Путину с просьбой о помиловании гражданки Израиля. Для Иссасхар просили предоставления «экстраординарного помилования» из-за «особых и индивидуальных обстоятельств дела».

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