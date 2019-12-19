Опубликованы первые кадры с места стрельбы у здания ФСБ в центре Москвы

В центре Москвы у здания ФСБ произошла стрельба. Инцидент случился в районе улицы Кузнецкий мост, неизвестный открыл огонь из автоматического оружия.

Мужчина забаррикадировался в здании на Большой Лубянке и ведет огонь. По предварительным данным, в результате инцидента погиб один человек.

Кадры опубликованы в сообществе «Не ТВ» в социальной сети Вконтакте. На них слышны стрельба и крики. Всех людей, находящихся в момент происшествия на улице, загнали в здания.