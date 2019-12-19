В Москве госпитализировали Федосееву-Шукшину.

В Москве госпитализировали актрису Лидию Федосееву-Шукшину. По данным пресс-секретаря артистки, которые она сообщила в разговоре со «Звездой», событие не связано с ее состоянием, а является плановым обследованием.

Супруг актрисы, музыкант Бари Алибасов, также сообщил о состоянии жены, опубликовав пост в собственном Instagram. Как говорится в подписи к совместному фото, Федосеева-Шукшина чувствует себя хорошо.

«Лида снова в больнице, но чувствует себя хорошо. У нее плановая госпитализация», - написал продюсер.

Это не первая госпитализация актрисы. Летом он лежала с приступом бронхиальной астмы в учреждении Сергиева-Посада.