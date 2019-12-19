Путин поздравил Центральный музей Вооруженных сил со 100-летним юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации с его столетним юбилеем. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.
«Поздравляю вас со знаменательным событием – 100-летием создания Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации. Впервые распахнув свои двери в 1919 году, нынешний юбилей музей встречает как крупный просветительский, культурный и научный центр, известный далеко за пределами нашей страны. В его богатейшем собрании – уникальные архивные материалы, кино- и фотодокументы, образцы вооружения и военной техники, повествующие о ключевых этапах становления и развития Вооруженных Сил», - сказал президент.
По его словам, в особом, самом важном разделе экспозиции бережно хранятся боевые награды, личные вещи, бесценные фронтовые реликвии – как свидетельства героизма, отваги и мужества солдат и офицеров Красной Армии в Великой Отечественной войне.