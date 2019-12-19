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Россия и Япония обсудили тему мирного договора

Тамара Астапенкова
18:00 19.12.2019
Главы МИД Сергей Лавров и Тосимицу Мотэги поручили своим заместителям обсудить подходы сближения по этому вопросу.
Россия и Япония обсудили тему мирного договора
© Фото: Мария Захарова Facebook

На встрече глав МИД России и Японии подробно обсуждалась тема мирного договора по итогам Второй мировой войны. Сергей Лавров и Тосимицу Мотэги поручили своим заместителям обсудить подходы сближения по этому вопросу.

«С учетом хорошо известных позиций сторон мы поручили нашим заместителям, которые курируют двусторонние отношения, подробно обсудить, как можно сближать наши подходы», - сказал Сергей Лавров.

Глава МИД уточнил, что у двух ведомств есть четкие указания президента России и премьер-министра Японии ускорить работу над мирным договором на основе Совместной декларации 1956 года. Это была серьезная уступка со стороны Токио, так как до этого его официальной позицией было требование передачи четырех островов южной части Курил.

«По моей оценке, дискуссия сегодняшняя еще раз показала, что путь в этом направлении может быть только один, об этом говорили наши лидеры: идти к этой цели через подъем отношений, через их вывод на качественно новый уровень, через комплексное развитие российско-японских связей во всех областях, включая экономику, инвестиции, гуманитарные контакты, вопросы безопасности и, конечно же, позиции на международной арене», - заявил глава МИД.

Ранее глава министерства иностранных дел РФ назвал условия для заключения мирного договора с Японией по итогам Второй мировой войны. Токио нужно признать суверенитет России над южной частью Курильских островов, пояснил Лавров.

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