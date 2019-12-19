Вооружены и опасны: как Украина превратилась в большой рынок нелегального оружия

Швейцарская компания Small Arms Survey, которая занимается мониторингом ситуации с нелегальным оружием во всем мире, насчитала у населения Украины пять миллионов единиц неучтенного огнестрела.

Часть этого арсенала была вывезена из зоны боевых действий ветеранами так называемой АТО. Бывший помощник министра обороны Украины Алексей Селиванов в комментарии «Звезде» рассказал об участившихся преступлениях с применением оружия в стране.

«Участились убийства, совершаемые участниками АТО - вот этими боевиками. Причем это могут быть как заказные убийства, как это было в случае Шеремета, так и просто бытовые конфликты», - сказал Селиванов в «Открытом эфире».

По его словам, вывезенное из зоны конфликта оружие играет серьезную роль в беззаконии, которое творится сейчас на Украине.

Журналист Павел Шеремет был убит в июле 2016 года в Киеве. В его машине сработало взрывное устройство с дистанционным управлением.

По версии следствия, к громкому убийству причастны как минимум пять человек - рок-музыкант и сержант ВСУ Андрей Антоненко, супруги Ирина и Владислав Грищенко, а также врач и волонтер АТО Юлия Кузьменко и военный врач Яна Дугарь. По данным правоохранителей, преступление они совершили, чтобы «дестабилизировать ситуацию в стране».