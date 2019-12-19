Путин призвал не допускать опрометчивых действий в обсуждении темы сроков полномочий президента

Президент России Владимир Путин призвал не допускать опрометчивых действий в отношении внесения поправок в Конституцию в области ограничений числа президентских сроков. Как отметил российский лидер во время большой пресс-конференции в Москве, спешить в данном вопросе нельзя.

«Дискуссия идет, я тоже буду смотреть, как она развивается. Вижу и считаю не лишенным основания то, что действующие парламентские партии ставят вопрос о расширении полномочий парламента», - заявил Путин в беседе с телеканалом «Россия-24».

Между тем, президент в целом оценил возможность переписать конституцию. По его мнению, менять или принимать новую Конституцию в России не следует, поскольку есть фундаментальные вещи, которые в этом документе закреплены и которые нужно реализовать.