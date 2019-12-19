Минкомсвязи объявил дату учений по устойчивой работе Рунета

В понедельник, 23 декабря, в России пройдут учения по устойчивости и безопасности интернета к негативным внешним воздействиям. Об этом сообщили в пресс-службе Минкомсвязи.

«Действительно, 23 декабря, будут проводиться учения по целостности, устойчивости функционирования и безопасности интернета, различных сегментов сетей связи общего пользования, фиксированной и мобильной, к негативным внешним воздействиям», - приводит «Интерфакс» слова сообщения.

В ведомстве уточнили, что на простых пользователях проводимые учения никак не скажутся. Подобные проверки будут проходить регулярно, на них планируется отрабатывать весь спектр возможных воздействий на сети связи.

В России с 1 ноября вступил в силу закон об устойчивой работе российского сегмента интернета, более известный как «закон о суверенном Рунете». Он должен обеспечить функционирование сети в случае угрозы из-за рубежа.

Сегодня в ходе большой пресс-конференции Владимир Путин объяснил смысл закона о свободном интернете. Действия государства направлены на то, чтобы не допустить отрицательных последствий, которые могут произойти из-за возможного отключения мировой Сети, управление которой в основном находится за границей.