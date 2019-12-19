Подведены первые итоги пресс-конференции Путина

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина продлилась 4 часа 18 минут. За время общения с журналистами, глава государства успел ответить более чем на 70 вопросов. Для общения с Путиным аккредитовались 1895 представителей средств массовой информации из России и из-за рубежа.

Вначале пресс-конференции Владимир Путин, уже по традиции, подвел некоторые социально-экономические итоги, а после начал отвечать на вопросы из зала. Многих интересовали отношения с Соединенными Штатами, обстановка на Украине и в Сирии, экономика и санкции, дальнейшие планы Кремля по реализации социальной политики.

Впервые подобный формат общения власти опробовали в 2001 году. Тогда беседа продлилась всего полтора часа. Рекордным по продолжительности стало мероприятия 2008 года, когда президент разговаривал с прессой 4 часа 40 минут и ответил на 106 вопросов.

В прошлом году беседа заняла 3 часа 43 минуты, за которые Путин дал ответы на 66 вопросов от 55 представителей СМИ.