СМИ: Горбачева госпитализировали с воспалением легких

Первого президента СССР Михаила Горбачева госпитализировали с воспалением легких. Как его представитель сообщил «Звезде», в настоящий момент здоровье политика не находится под угрозой.

«У Михаила Сергеевича все хорошо, его уже скоро выписывают. Можно не переживать. Разговоров совершенно никаких, у Михаила Сергеевича все в порядке», - сообщил собеседник.

Между тем, ранее Горбачев назвал виновных в развале СССР. Экс-президент считает одной из самых важных сторон случившейся перестройки новое внешнеполитическое мышление. По мнению политика, в 1980-х годах прошлого столетия советские люди больше не могли жить, как прежде, и их новое политическое мировидение опиралось на универсальные ценности и свободу выбора.