Путин заявил об отсутствии планов повысить пенсионный возраст

Никаких планов о повышении пенсионного возраста нет, и они даже не обсуждаются. Заявил президент России на большой пресс-конференции 19 декабря. Он добавил, что государство должно в ускоренном темпе повышать доходы пенсионеров.

«Никаких повышений в сфере пенсионного возраста не предвидится. И даже не обсуждается. Все, что было сделано до этого, действующих пенсионеров не затронуло. Их затронуло только в том смысле, что государство в более ускоренном темпе должно повышать доходы пенсионеров, пенсии», - сказал глава государства.

Ранее Владимир Путин ответил на вопрос о возможной пенсионной реформе. На данный момент в пенсионной сфере приняты все необходимы решения, сказал российский президент. Он уточнил, что никакой пенсионной реформы не готовится и даже не обсуждается.