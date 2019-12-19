Реставраторы рассказали об уникальной технологии восстановления картины Репина

В Третьяковской галерее разработали специальную абразивную камеру для дальнейшей реставрации картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван». К этому дню эксперты завершили процесс раздублирования поврежденного полотна.

Сейчас им предстоит удалить с холста старый слой клея, который препятствует восстановлению картины. Об этом рассказал заведующий отделом научной реставрации масляной станковой живописи XVIII - начала ХХ веков Андрей Голубейко.

«Холст сам по себе дал усадку, его нельзя чистить ни с увлажнением, ни скальпелем. Методы, которые существуют в России сейчас, они не годятся. Мы разработали специальный реставрационный стол и специальную абразивную камеру, которая идеально все вычищает специальными мелкими стеклянными шариками», - рассказал Голубейко, отметив что аналогов этому оборудованию в мире нет.

В конце мая 2018 года один из посетителей Третьяковской галереи прорвался в опустевший демонстрационный зал и нанес несколько ударов металлической стойкой ограждения по картине. Полотно получило серьезные повреждения: холст оказался порван в некоторых местах, пострадала также художественная рама.