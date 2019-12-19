Президент России Владимир Путин назвал удивительным цинизмом давление властей на редакцию Sputnik Эстония. Накануне стало известно, что эстонские полицейские начали уведомлять сотрудников редакции о возможной уголовной ответственности за сотрудничество с МИА «Россия Сегодня».

Официальный Таллин свое решение мотивирует тем, что информационное агентство находится в санкционном списке. Журналисты обратились за помощью к главе государства.

«Когда я слышу подобные вещи, я удивляюсь, потому что нас все время пытаются обвинить в смертных грехах, в том числе и в давлении на свободные СМИ, а сами делают тоже самое. Это удивительный цинизм. Надо добиваться возможности работать и в тех странах, которые боятся правды, которую вы несете слушателям. Они боятся вашего влияния, вот и все», - считает президент Путин.

Свободное распространение информации является одной из фундаментальных свобод демократического мира, прояснил свою позицию президент. Однако, сегодня не все готовы работать исходя из подобных постулатов, некоторые придумывают для себя свои собственные правила, констатировал Путин.

Глава государства пообещал оказать журналистам поддержку, отметив, что реакция Москвы не должна навредить двусторонним межгосударственным отношениям.