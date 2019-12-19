Путин назвал подвигом жизнь россиян в 90-е годы

Жизнь россиян в 1990-е годы можно сравнить с подвигом. Об этом заявил Владимир Путин на большой пресс-конференции в четверг, 19 декабря. Он напомнил, как в те времена «с офицеров сбивали фуражки» и сравнил состояние Вооруженных сил сегодня.

«Это все является не моим, а нашим общим достижением. То, что выдержал русский народ и все другие народы страны в период 1990-х - 2000-х годов, - само по себе можно назвать подвигом», - сказал глава государства.

Президент добавил, что сейчас в России наблюдается ситуация «внутренней стабильности», поменялась кардинально экономика. Но остается еще много нерешенных проблем, отметил Путин.

«Это не сравнить с тем, что было. У нас один из самых низких показателей по внешней задолженности государства. А было сколько? Инфляция — 3,25%, а в 1990-х годах - 200% и 300% была, забыли уже просто, что это такое», - напомнил глава государства.

Ранее в ходе большой пресс-конференции Владимир Путин назвал события в стране, которые наиболее отразились на нем лично. Президент напомнил о террористических актах, которые были совершены на территории России.