Российский лидер Владимир Путин рассказал, как женщина может стать президентом России. Главные качества потенциального кандидата глава государства назвал во время большой пресс-конференции в Москве.

По словам Путина, гендерные принципы никак не могут влиять на то, кто стоит в управлении страной. Как подчеркнул президент, в данном вопросе роль играют лишь определенные качества личности, которые присущи и мужчинам, и женщинам.

«С точки зрения возможности управления и ответственности за страну и за людей, требования не могут отличаться по гендерным принципам. Это требования для всех одинаковые - компетентность, порядочность и так далее», - заявил президент.

При этом Путин отметил, что, по его мнению, женщины привносят в политику что-то свое, женское начало, уменьшая при этом какую бы то ни было агрессию.

Ранее российский лидер посоветовал женщинам совмещать карьеру и семью. По мнению президента, и то, и другое является необходимостью. Путин добавил, что, по его практике, чем человек больше делает, тем больше у него получается.