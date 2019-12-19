Врач-кардиолог рассказала об опасности аномально теплой зимы

Температурные аномалии несут в себе опасность для здоровья людей. Об этом рассказала врач-кардиолог Наталья Насибуллина, дав при этом советы, как пережить слишком теплую зиму

По словам специалиста, изменения погодных условий тяжело переносят лица, страдающие бронхиальной астмой и другими заболеваниями дыхательных путей, а также недугами, связанными с сердечно-сосудистой системой. Температурные аномалии также могут ударить по аллергикам, людям с пониженным артериальным давлением и метеозависимым.

Повышенная влажность, предупреждает медик, способствует распространению простудных заболеваний. Кроме того, магнитные бури могут привести к сбоям в работе желез внутренней секреции.

«В такие моменты нарушается работа гипофиза, который отвечает за функционирование всех желез внутренней секреции, меняется обмен веществ, сбиваются биоритмы, нарушается сон, затем появляются неврозы и хроническая усталость. То есть страдает вегетативная нервная система», - объяснила Наталья Насибуллина в беседе с «Вечерней Москвой».

Чтобы защитить свой организм в период аномально теплой для зимнего времени погоды, врач-кардиолог посоветовала соблюдать режим сна, регулярно питаться и больше гулять. Кроме того, она рекомендовала закаляться, отметив, что делать эту нужно аккуратно.

В этом года декабрь в Москве выдался необычайно теплым. Из-за слишком высокой для этого времени года температуры в российской столице расцвели одуванчики, рододендрон даурский, морозники, примулы, форзиция и даже показались подснежники.