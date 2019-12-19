Делегаты из России обсудили с главой Сирии отношения двух стран

Президент Сирии Башар Асад обсудил с прибывшими из России делегатами укрепление отношений Москвы и Дамаска. В ходе встречи он ознакомил гостей из РФ с процессом реализации уже достигнутых ранее соглашений.

«Президент Асад ознакомил делегацию со способами ускорения работы для укрепления отношений Сирии и России в различных сферах - экономической, социальной, культурной и научной», - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы сирийского лидера.

Делегаты из России во главе с депутатом Госдумы РФ Дмитрием Саблиным поздравили сирийскую сторону с победами над терроризмом и подчеркнули свои намерения продолжать оказывать посильную поддержку сирийскому народу.

Ранее вице-премьер РФ Игорь Борисов в ходе двусторонней встречи с Асадом обсудил восстановление официальным Дамаском контроля над нефтяными месторождениями в стране. По его мнению, ситуация изменилась к лучшему.