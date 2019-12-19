В России утверждены требования к спецмаркировки автомобилей

В России с 1 января 2020 года вводится специальная полицейская маркировка на кузов или раму автомобиля, если его владелец утратил оригинальный VIN-номер или номер кузова. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Документ регламентирует, что допмаркировка наносится, если идентификация автомобиля невозможна из-за того, что маркировка уничтожена коррозией или в результате ремонта транспортного средства, либо она подделана или сокрыта.

Автовладелец обязан обратиться в ГИБДД с заявлением, в котором должна быть указана причина для нанесения маркировки, а также идентификационный номер и элементы транспортного средства. Маркировка будет наносится на элементы, не подвергавшиеся демонтажу. В дополнительной маркировке будут указаны идентификационный номер, присвоенный изготовителем транспортного средства, или номер его основного компонента, а также специальный код организации, которая произвела эту операцию. Автовладельцу будет выдаваться соответствующее свидетельства.

Ранее были названы автомобили, на которые будет требоваться новый сопроводительный документ «этикетка энергоэффективности». Информация о расходе топлива и выделяемом автомобилем углекислом газе будет требоваться на новые транспортные средства.