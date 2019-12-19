Уйти в онлайн: в чем преимущества безналичного расчета

Банковский рынок стремительно уходит в онлайн. К системе быстрых платежей уже подключились 25 участников. Для клиентов таких банков это простой и быстрый способ перевода наличных. По данным Центробанка, уже к концу этого года доля безналичных операций в России достигнет 65%.

«Мы были одним из первых четырех банков, которые предоставили клиентам возможность отправлять и получать деньги по СБП. Нам понравилась идея, что клиенты могут быстро и бесплатно отправлять средства в сторонние банки», - рассказал руководитель розничного и цифрового бизнеса ПСБ банка Сергей Малышев.

Удаленный сервис оказался востребованным. С начала февраля клиенты ПСБ банка по системе быстрых платежей совершили более 350 тысяч операций на сумму свыше 4 миллиардов рублей.

Все преимущества безналичного расчета обозначил заместитель директора департамента электронного бизнеса МСБ ПСБ банка Никита Хомутов в студии программы «Сегодня утром» на «Звезде».