Путин объяснил суть закона о свободном Интернете

Смысл закона о свободном Интернете в недопущении отключения страны от всемирной Сети, которая управляется из-за границы. Об том заявил президент России Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции. Страна не идет по пути постепенного запрета Интернета, успокоил Путин.

«Закон направлен только на одно - не допустить негативных последствий с возможным отключением мировой Сети, управление которой, в значительной степени, находится за границей. Необходимо, чтобы у России были свои ресурсы и они могли быть задействованы в случае чего. Нет никаких ограничений, мы не движемся в сторону закрытия Интернета и не собираемся это делать», - заверил глава государства.

Говоря об иностранных агентах, Владимир Путин напомнил, что не Россия придумала этот термин, а США, в которых этот закон работает давно. Одна из пострадавших от него - Мария Бутина, считает президент. Девушку посадили в тюрьму и безосновательно грозили длительным сроком.

«Если вы получаете деньги из-за рубежа и пытаетесь влиять на внутреннюю политику, то любое государство будет стремиться предотвратить такие попытки. Мы никого не запрещаем – обозначьтесь, что бы люди понимали, кто вы», - предложил президент.

Сегодня, 19 декабря, в Москве проходит большая пресс-конференция Владимира Путина. На пресс-конференцию аккредитовалось рекордное число журналистов - 1895 человек. Это на 200 участников больше, чем было в прошлом году. Среди них – корреспонденты крупнейших федеральных и мировых СМИ.