Путин объяснил свое решение о награждении Кадырова званием Героя России

Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции объяснил свое решение о присвоении Ахмату и Рамзану Кадыровым звания Героя России. Глава государства заявил, что просто так не подписывает указов о награждении.

«Я указов о награждении Героем России... просто так не подписываю», - сказал российский президент.

Путин напомнил, что познакомился с первым президентом Чеченской Республики Ахматом Кадыровым, когда еще не начались активные боевые действия в Чечне и на Кавказе.

«Он не пришел сдаваться. Он пришел для того, чтобы выстраивать отношения с Россией», - пояснил Путин.

Президент России также вспомнил о трагической судьбе Ахмата Кадырова, погибшего от рук террористов. И отметил, что его сын, действующий глава Чечни Рамзан Кадыров, также ежедневно подвергается опасности.