Путин объяснил свое решение о награждении Кадырова званием Героя России
Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции объяснил свое решение о присвоении Ахмату и Рамзану Кадыровым звания Героя России. Глава государства заявил, что просто так не подписывает указов о награждении.
«Я указов о награждении Героем России... просто так не подписываю», - сказал российский президент.
Путин напомнил, что познакомился с первым президентом Чеченской Республики Ахматом Кадыровым, когда еще не начались активные боевые действия в Чечне и на Кавказе.
«Он не пришел сдаваться. Он пришел для того, чтобы выстраивать отношения с Россией», - пояснил Путин.
Президент России также вспомнил о трагической судьбе Ахмата Кадырова, погибшего от рук террористов. И отметил, что его сын, действующий глава Чечни Рамзан Кадыров, также ежедневно подвергается опасности.