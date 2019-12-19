Путин назвал теракты в Беслане и на Дубровке самыми страшными для себя событиями

Во время большой пресс-конференции в Москве президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, считает ли он себя исторической личностью и назвал самые яркие и самые страшные для себя события, произошедшие в стране.

Путин заявил, что является ли действующий президент страны лицом, которое останется в истории, решать не ему, а следующим поколениям россиян.

«Думаю, что для людей, для нас, для современников, для меня лично - это не вопрос, на который я должен отвечать», - заявил российский лидер.

Говоря о том, какие события в стране наиболее отразились на нем лично, Путин вспомнил о жертвах террористических актов, которые были совершены на территории России.

«Что касается самых тяжелых событий: я уже говорил об этом, это крупные теракты. Это Беслан, никогда этого не забуду. Это теракт на Дубровке», - ответил Путин.

Ранее президент назвал кровавым убийцей гражданина Грузии, ликвидированного в Берлине. Путин напомнил о большом количестве человек, которые стали жертвами действий Зелимхана Хангошвили, который помимо прочего был одним из организаторов взрывов в московском метро.