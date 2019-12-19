РУСАДА намерено оспорить санкции WADA в арбитражном суде

Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рекомендовал совету учредителей не соглашаться с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении российских спортсменов. Дело передадут для рассмотрения в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Такое решение было принято в четверг, 19 декабря, на заседании наблюдательного совета в московском офисе РУСАДА.

Коллективное наказание нельзя применять к «чистым» спортсмена, считает глава наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев.

«Есть определенные разногласия в подходах, но мы находимся в контакте со всеми организациями, в том числе с WADA. Мы рассчитываем, что Россия останется в экосистеме спорта», - заявил Ивлев.

Напомним, что на прошлой неделе WADA признал Российское антидопинговое агентство не соответствующим их кодексу. Такое решение означает, что в ближайшие четыре года РФ не сможет участвовать в крупных международных турнирах, а также в Олимпиадах и чемпионатах мира.

Сегодня на большой пресс-конференции Владимир Путин заявил, что решение WADA в отношении РУСАДА и спортсменов из России не соответствует здравому смыслу. Очередной допинговый скандал используется для отстранения сильных российских атлетов от соревнований и носит политизированный характер, считает глава государства.