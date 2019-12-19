Польша надеется на продолжение сотрудничества с Россией по транзиту газа

В Польше надеются, что Россия решит продолжить транзит газа по польскому участку Ямальского газопровода в 2020 году. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на интервью главы энергетического концерна PGNiG Петра Возняка изданию Gazeta Polska Codziennie.

Контракт между «Газпромом» и компанией «ЕвроПолГаз» истекает 18 мая 2020 года. По словам Возняка, российская сторона пока не подтвердила, будет ли продолжать транзит, однако в Польше надеются на подписание нового соглашения. При этом он отметил, что новый контракт не будет выгодным для Польши.

Ранее в PGNiG заявили о намерении расторгнуть договор о поставках газа в страну из России. Предполагается, что соглашение прекратит действовать в декабре 2022 года.