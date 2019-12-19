Путин заявил о возможности сделать 31 декабря нерабочим днем

Президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции прокомментировал вопрос о том, возможно ли сделать в России 31 декабря официально нерабочим днем. По его мнению, возможно все, но каждый отдельный вопрос необходимо четко продумывать.

«Нужно ли решать этот вопрос сейчас, в спешке перед Новым годом - не знаю. Некоторые отдельные работодатели уже объявили 31 декабря нерабочим днем. Я могу только поприветствовать такое решение, если они сочли это возможным. Над этим вопросом надо спокойно подумать», - заявил российский лидер.

Между тем, законопроект о том, чтобы сделать 31 декабря выходным днем, был внесен в Госдуму в конце ноября. Предновогодний день уже объявили нерабочим днем в Магаданской, Пензенской, Воронежской, Свердловской, Кировской, Курганской, Томской, Новосибирской, Орловской, Самарской, Псковской и Ленинградской областях, Ставрополье, Крыму и Карачаево-Черкесии.

Ранее Путин оценил возможность переписать Конституцию. Глава государства заявил, что делать это не стоит, так как существуют фундаментальные вещи, которые в этом документе закреплены и которые нужно реализовывать.