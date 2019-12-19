Путин заявил о необходимости скорейшего прекращения войны в Ливии

Россия заинтересована в скорейшем завершении гражданского вооруженного противостояния в Ливии. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.

Сегодня Москва находится в тесном контакте с главой правительства национального согласия страны Фаизом Сарраджем и маршалом Халифой Хафтаром. По словам президента, переговоры продвигаются сложно, но необходимость диалога признают все, включая зарубежных партнеров России.

«Вы прекрасно понимаете, кто довел ситуацию в стране до такого состояния. Россия была против использования в Ливии вооруженных сил. Совет безопасности ООН запретил тогда лидеру Ливии Муаммару Каддафи применять против протестующих силу, а западная коалиция, грубо извратив положения резолюции, применила против Ливии боевую авиацию. И ранее процветавшая страна находится в хаосе, развале и гражданская война не прекращается», - заявил президент Путин.

На сегодняшний день, по мнению Владимира Путина, необходимо усадить за стол переговоров обе стороны и определить: кто, в рамках каких полномочий и как будет управлять страной. Кроме того, обязательным условием является прекращение боевых действий, считает глава государства.

Сегодня, 19 декабря, в Москве проходит большая пресс-конференция Владимира Путина. На пресс-конференцию аккредитовалось рекордное число журналистов - 1895 человек. Это на 200 участников больше, чем было в прошлом году. Среди них – корреспонденты крупнейших федеральных и мировых СМИ.