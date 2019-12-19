Путин заявил об отсутствии планов на новые пенсионные реформы

Во время большой пресс-конференции в Москве президент России Владимир Путин ответил на вопрос о возможных нововведениях в пенсионной сфере. По словам российского лидера, на данный момент в этой области приняты все необходимые решения. В частности, Путин коснулся темы заморозки пенсионных накоплений.

«Никакой новой пенсионной реформы не готовится и даже не обсуждается. Что касается некоторых предложений Минфина, то речь идет о защите инвестиций», - заявил президент.

Ранее Путин оценил введенные Евросоюзом антироссийские санкции. По его словам, наряду с минусами есть и плюсы от санкционного давления. Президент подчеркнул, что Россия истратила «огромные деньги, которые триллионами измеряются, на импортозамещение», развив при этом множество производств, которых ранее в стране не было.