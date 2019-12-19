«Экономика адаптировалась к шокам»: Путин рассказал о санкциях Евросоюза

Оценки введенных Евросоюзом санкций в отношении России всегда сводятся к одному – потери от этих ограничительных мер большие. За ними стоят не просто деньги, а рабочие места. Об этом на большой пресс-конференции заявил Владимир Путин.

Впрочем, плюсы от санкционного давления тоже есть, подчеркнул российский лидер. В основном – в сфере сельского хозяйства.

«24 миллиарда у нас получилась экспортная выручка – просто невероятно. Никто бы никогда несколько лет назад не поверил в это. Мы истратили - и не без пользы - огромные деньги, которые триллионами измеряются, на импортозамещение. Но результат какой. Допустим, в России никогда не было вертолетного моторостроения, теперь есть. У нас не было двигателей для морских судов, у нас теперь есть», - сообщил Путин

Российский лидер отметил, что экономика страны адаптировалась к шокам - рубль стал более устойчивым, что способствовало «отстегиванию» экономики РФ от мировых рынков нефти.

Однако, резюмировал президент, от политически мотивированных решений в экономике лучше избавиться.