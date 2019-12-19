Владимир Путин сообщил, что намерен написать статью о Великой Отечественной войне

Президент России Владимир Путин собирается написать подробную статью на тему Великой Отечественной войны. Отвечая на вопрос журналиста «Российской газеты» на большой пресс-конференции о приравнивании Европарламентом советского режима к немецкому, президент заявил, что люди плохо знают историю.

«Ставить советскую систему на одну доску с фашистской Германией - это верх цинизма. Люди просто плохо знают историю. Пусть посмотрят, что такое "Мюнхенский сговор". И как вел себя Советский Союз, призывая к сдерживанию. Я вообще хочу написать на эту тему подробную статью», - подчеркнул президент.

Он отметил, что в тоталитаризме нет ничего хорошего, он достоин осуждения. Путин заявил, что, в первую очередь, от этого режима пострадали сами советские граждане.

Но, как сообщил глава государства, Сталин не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером. А СССР был последним государством, подписавшим договор с Германией. И сделал он это только потому, что к тому времени это соглашение заключили все.

В 2020 году Россия отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

В четверг, 19 декабря, на большой пресс-конференции Владимир Путин заявил, что отказ лидеров некоторых стран приехать в Москву на Парад Победы – большая ошибка.