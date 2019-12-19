Путин прокомментировал судьбу Союзного государства с Белоруссией

Решение о дальнейшем углублении интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства было принято совместно Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. Об этом российский лидер рассказал в ходе большой пресс-конференции.

Необходимость вернуться к обсуждению будущего союзнических отношений назрела после того, как стало ясно, что экономическая интеграция двух государств в рамках Евразийского экономического союза значительно углубилась.

Сегодня у России и Белоруссии доверительные отношения, считает президент Путин. Что касается продажи энергоносителей, Минск в полной мере пользуется преференциями.

«Мы продаем в Белоруссию все без пошлин. Что касается продажи газа в Европу и в Белоруссию, то у Минска самые низкие цены из всех возможных для наших зарубежных партнеров. Это 127 долларов за тысячу кубометров. В Европу мы продаем за 200 долларов. Для "Газпрома" доходность от продаж топлива в Европу и Белоруссию отличается в четыре раза», - привел цифры Путин.

Однако, большинство заявленных в проекте закона о Союзном государстве вопросов, в большинстве своем, не реализованы. В настоящее время необходимо принять ряд законов о налогообложении, в сфере дотационной политики, поддержки различных отраслей из бюджетов всех уровней. Нужны общие эмиссионные и контрольные органы, считает Путин.

«Это огромная работа, которая может быть реализована при наличии политической воли и желания с обеих сторон. Мы обсуждаем это с белорусскими партнерами, но на что выйдем - пока не ясно», - подвел итог президент.

Сегодня Москва оказывает всестороннюю финансовую поддержку официальному Минску, напомнил президент. Одних только кредитов выдано на семь миллиардов долларов. Рассуждая о дальнейшей интеграции, Владимир Путин отметил общность русского и белорусского народов и отметил, что кропотливая работа в рамках Союзного государства продолжится.

Сегодня, 19 декабря, в Москве проходит большая пресс-конференция Владимира Путина. На пресс-конференцию аккредитовалось рекордное число журналистов - 1895 человек. Это на 200 участников больше, чем было в прошлом году. Среди них – корреспонденты крупнейших федеральных и мировых СМИ.