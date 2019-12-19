«Абсолютно кровавый убийца»: Путин о ликвидированном в Германии боевике из Грузии

Россия не направляла официальный запрос Германии об экстрадиции гражданина Грузии Зелихмана Хангошвили, который был ликвидирован в Берлине. Об этом сегодня, 19 декабря, заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер подчеркнул, что вопрос неоднократно обсуждался на уровне спецслужб. Однако решение не отправлять официальный запрос в компетентных органах РФ сочли бессмысленным, поскольку получали отрицательные ответы.

«Это был абсолютно кровавый убийца. Только в одной из акций на Кавказе он уничтожил 98 человек. Во многих странах при гораздо меньшем количестве погибших объявляют общенациональный траур. Он участвовал в организации взрывов в московском метро… И это не весь перечень. Мы неоднократно поднимали этот вопрос на уровне спецслужб», - подчеркнул президент.

Вместе с тем, Путин отметил, что в лагерях и тюрьмах Сирии находятся боевики ИГИЛ*, большинство из которых - выходцы из Средней Азии. Также там немало террористов из Западной Европы.

«Такие люди, о которых мы говорим - террористы, убийцы - свободно разгуливают по европейским столицам. Если к вам приедут те люди, которые в лагерях сидят? Дадите им свободно гулять по своим городам? Чтобы этого не было, необходимо наладить совместную эффективную работу. Не значит, что такой работы нет. Но уровень и характер недостаточен», - подчеркнул российский президент.

Убитый в Берлине гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили находился в розыске. Он был ликвидирован в столице Германии 23 августа. Убийца дважды выстрелил в Хангошвили, в результате чего тот скончался на месте. По подозрению в убийстве задержан гражданин России.

Берлин в связи с этим делом объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства России. В ответ на это Москва вызвала в МИД немецкого посла и сообщила о выдворении двух дипломатов.

Десятого декабря Путин по итогам встречи лидеров «нормандского формата» в Париже уже говорил о том, что Москва неоднократно ставила вопрос «по выдаче этого бандита и убийцы».

* ИГИЛ – террористическая организация, запрещена в РФ