Путин оценил возможность переписать Конституцию

Менять или принимать новую Конституцию в нашей стране не следует, поскольку есть фундаментальные вещи, которые в этом документе закреплены и которые нужно реализовать. Так президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о возможности изменить основной закон страны.

«Конституция - это живой инструмент. Он должен соответствовать уровню развития общества. Я считаю, что Конституцию менять или принимать новую не следует», - сообщил Путин.

Российский лидер назвал неприкосновенной первую главу Конституции. В то же время, президент допустил возможность внесения изменений в остальную часть закона.

«Все остальное так или иначе в принципе менять можно. Что можно было бы сделать относительно сроков - отменить оговорку "подряд". У нас два срока подряд ваш покорный слуга отслужил, ушел, и потом имел конституционное право вернуться, потому что это было уже не два срока подряд. Можно было бы ее отменить, наверное», – заключил глава государства.

Сегодня, 19 декабря, в Москве проходит большая пресс-конференция Владимира Путина. На пресс-конференцию аккредитовалось рекордное число журналистов - 1895 человек. Это на 200 участников больше, чем было в прошлом году. Среди них – корреспонденты крупнейших федеральных и мировых СМИ.