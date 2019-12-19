Путин выступил против выноса тела Ленина из Мавзолея
Президент РФ Владимир Путин выступил против выноса тела Владимира Ленина из Мавзолея. Свое мнение российский лидер аргументировал тем, что до тех пор, пока есть люди, связывающие с этим свою судьбу и прошлое советских лет, делать этого не нужно.
«Зачем? Надо просто идти вперед и все, активно развиваться», - отметил Путин.
Российский лидер также выразил свое отношение к политике Ленина и отметил, что советский вождь все же был революционером, а не государственным деятелем.
«Что он предложил? Фактически конфедерацию. Этносы были привязаны к конкретным территориям и получили право выхода из Советского Союза. Но даже территории были нарезаны так, что не всегда соответствовали традиционным местам проживания народов. Так возникли болевые точки. Две тысячи таких точек!», - напомнил президент.
Вместе с тем, Путин отметил, что Ленин и его партия тесно связали свою деятельность с будущим страны. И это тогда было основной политической силой.
«Как только партия затрещала, начала рассыпаться - за ней начала рассыпаться и страна. Все было очень политизировано в то время», - заключил президент.
Владимир Ленин умер 21 января 1924 года в возрасте 54 лет. Последние два года жизни он тяжело болел, страдал атеросклерозом сосудов на почве преждевременного их изнашивания.