Путин: без СНВ-3 в мире не останется ничего, что сдерживает гонку вооружений

Россия заинтересована в развитии отношений с США и будет это делать вне зависимости от того, кто сидит в Белом доме или в Конгрессе. Об этом на большой пресс-конференции заявил Владимир Путин.

Он особо подчеркнул, что Москва готова вплоть до конца года продлить действие договора СНВ-3, если США пришлют соответствующее письмо.

«Но пока на все наши предложения нет никакого ответа. И если не будет СНВ-3 - не будет ничего, что сдерживает гонку вооружений», - заявил президент.

Также он отметил, что импичмент, которому хотят подвергнуть Дональда Трампа, ничего хорошего не принесет. Все это будет сказываться на межгосударственных отношениях.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанный 8 апреля 2010 года, остается единственным действующим соглашением, заключенным между Россией и США. Его срок истекает в феврале 2021 года.

Соединенные Штаты рассматривают продление СНВ-3, но какого-то конкретного решения на этот счет в Вашингтоне пока не приняли. Как заявил ранее помощник госсекретаря США по вопросам международной безопасности и нераспространения Крис Форд, американская сторона ищет более долговременные варианты с участием Пекина.