Путин назвал «придурками» тех, кто рассуждает о возможности сдачи Ленинграда во время войны

Отказ лидеров некоторых стран приехать в Москву на Парад Победы – большая ошибка. Так считает президент Российской Федерации Владимир Путин. На большой пресс-конференции он объяснил нежелание отдельных глав государств приезжать на 9 мая в Москву особенностями межгосударственных отношений.

Визит на парад глава государства считает символическим жестом, с помощью которого приглашенные смогут выразить свою благодарность тем, кто отдал жизнь за отечество и сохранение суверенитета страны. Владимир Путин напомнил о планах нацистов по устранению славянского этноса как такового.

«Когда я слышу о том, что можно было сдать Ленинград немцам в годы войны, я хочу спросить: "Вы придурки? Вас бы не было никого, кто так рассуждает сегодня". Присутствие на Параде Победы в Москве потомков тех, кто отстоял нашу независимость и свободу будет символическим жестом. Мы будем рады приветствовать всех, кто примет наше приглашение», - сказал Путин.

Сегодня, 19 декабря, в Москве проходит большая пресс-конференция Владимира Путина. На пресс-конференцию аккредитовалось рекордное число журналистов - 1895 человек. Это на 200 участников больше, чем было в прошлом году. Среди них – корреспонденты крупнейших федеральных и мировых СМИ.