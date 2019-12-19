Путин заявил, что Россия готова поставлять газ на Украину со скидкой

Несмотря на строительство новых трубопроводов, Россия намерена сохранить транзит газа через территорию Украины. Вопрос заключается только в сроках контракта и объемах топлива. Об этом на большой пресс-конференции заявил Владимир Путин.

«Мы в этом сами заинтересованы, это удобно. Украинский маршрут длиннее, но мы готовы его сохранять. И поставлять на Украину газ со скидкой тоже готовы. Я думаю, что мы договоримся», - сообщил президент.

Глава государства отметил, что у Москвы нет желания обострять ситуацию в энергетике и она будет стремиться к тому, чтобы украинская сторона была довольна.

Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина проходит уже в 15-й раз. Встреча с представителями прессы проходит в Москве, в Центре международной торговли.

На мероприятие аккредитовалось рекордное число журналистов - 1895 человек. Это на 200 участников больше, чем было в прошлом году. Среди них – корреспонденты крупнейших федеральных и мировых СМИ.