«Донбасс порожняк не гонит»: Путин призвал Киев к переговорам с лидерами самопровозглашенных республик

Решить проблему Донбасса можно только при помощи диалога с населением и властями самопровозглашенных республик на юго-востоке страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.

Глава государства напомнил, что неукоснительное соблюдение Минских договоренностей является безальтернативным путем к достижению мира. Комплекс мер предусматривает пошаговые действия сторон и ничего другого до сих пор не придумано, считает президент.

«Есть выражение "Донбасс порожняк не гонит". Она хулиганская, бойцовская, но там гордые люди живут. Силовым методом не решить ничего. Проблема в нежелании Киева наладить диалог с людьми. Когда украинские власти избавятся от абсолютно ошибочного подхода к решению проблемы в принципе, тогда все и решится», - сказал Путин.

Владимир Путин напомнил украинскому журналисту, задавшему вопрос о Донбассе, о том, что именно Киев ввел экономическую блокаду неподконтрольных территорий.

Сегодня, 19 декабря, в Москве проходит большая пресс-конференция Владимира Путина. На пресс-конференцию аккредитовалось рекордное число журналистов - 1895 человек. Это на 200 участников больше, чем было в прошлом году. Среди них – корреспонденты крупнейших федеральных и мировых СМИ.