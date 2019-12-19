Путин заявил о безальтернативности Минских соглашений

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что его насторожило заявление украинского коллеги Владимира Зеленского о возможности пересмотра Минских соглашений. По словам российского лидера, в этом случае ситуация просто может зайти в тупик.

«Ключом Минских соглашений является "Закон об особом статусе Донбасса", который должен быть имплементирован в Конституцию Украины. Его сейчас продлили на год. Мы постоянно говорим, что нужно придать ему постоянно действующий характер. И затем перенести в конституцию. Но ни прежнее, ни действующее украинского руководство делать этого не хотят», - сказал российский лидер.

Также президент отметил, что с Донбассом необходимо вести прямой диалог, однако его нет.

«В Минских соглашениях написано: если вопрос касается Донбасса, то это должно быть согласовано с регионами (ДНР и ЛНР – прим.ред). Согласования нет. Это настораживает», - подчеркнул Путин.

Президент РФ отметил, что главной проблемой является отсутствие желания у Киева решать вопросы восточных регионов Украины путем диалога с населением.

Кроме того, Путин рассказал, что происходило в Минске при подписании соглашений. Бывший украинский президент Петр Порошенко, по его словам, настаивал на том, чтобы представители обеих непризнанных республик подписали документ, и добился этого.

«Представители отказывались это делать. Вот подноготная этих переговоров в Минске. Но их уговорили, они поставили подпись. Украина сама признала, что такая власть существует», – отметил президент.

Вместе с тем, российский лидер отметил, что в Минских соглашениях четко обозначены права республик.

«В документе есть пункты, которые говорят о выводе наемников и иностранных войск, о закрытии границы. Там (в Донбассе – прим. ред.) нет иностранных войск. Там есть местная милиция, местная сила самообороны - они состоят из местных жителей. Откуда у них танки? Видимо, от тех структур государства, которые им симпатизируют. Но это их техника. Не наемная», - сказал Путин.

В заключение президент РФ заявил, что, когда Украина избавится от ошибочного пути в решении проблем и перейдет к диалогу, то тогда вопрос разрешится.

Сегодня, 19 декабря, в Москве проходит большая пресс-конференция Владимира Путина. На пресс-конференцию аккредитовалось рекордное число журналистов - 1895 человек. Это на 200 участников больше, чем было в прошлом году. Среди них – корреспонденты крупнейших федеральных и мировых СМИ.