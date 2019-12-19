Путин заявил, что модель здравоохранения в России менять не стоит

Существующую модель здравоохранения в России менять не стоит, хотя проблемы в ней остаются. Об этом на большой пресс-конференции заявил Владимир Путин.

По словам президента, уровень зарплаты в медицине выше, чем во многих других социальных сферах. Но эти цифры усредненные – денежное вознаграждение врача может сильно отличаться от заработной платы медицинского работника среднего звена.

«Можно увеличить тариф ОМС, но менять в нем уже нечего - там и так 70 процентов идет на зарплату. Увеличение тарифа тоже ляжет на всю экономику и приведет к удорожанию товаров и росту инфляции», - отметил президент.

По мнению Путина, нужно смотреть внутрь самой отрасли.

«В первую очередь - избавиться от несправедливой дифференциации. Второе - изменить базовую ставку. Должен быть единый подход по всей стране. Нужен и единый подход по остальным выплатам. При этом ни в коем случае нельзя снимать надбавок за особые условия», - заявил глава государства.

В совокупности все это даст положительный эффект, считает президент. Но только этого недостаточно – нужно заниматься повышением зарплаты в социальной сфере.