Путин рассказал, почему стоит гордиться наследием Советского Союза

В советский период была создана мощная держава. Именно поэтому следует быть благодарным нашим предкам, заявил президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции.

«В советский период было сделано многое, чем мы гордимся. Победа в Великой Отечественной (войне – прим. ред.), прорыв в космосе», - начал свою речь президент.

Он также ответил тем, кто, по его словам, убежден, что с тех пор ничего не поменялось.

«75% в перерабатывающей промышленности создано с 2000 года. Три новых аэропорта построено. 45 полос. Вдвое возросло количество федеральных трасс. Яркий пример - сельское хозяйство. Советский союз был покупателем зерновых, а сейчас Россия - самый крупный поставщик пшеницы на мировой рынок. Мы номер один. Обошли США и Канаду», - сказал Путин.

Сегодня, 19 декабря, в Москве проходит большая пресс-конференция Владимира Путина. На пресс-конференцию аккредитовалось рекордное число журналистов - 1895 человек. Это на 200 участников больше, чем было в прошлом году. Среди них – корреспонденты крупнейших федеральных и мировых СМИ.