Путин потребовал сделать максимально прозрачной схему утилизации отходов

Ежегодно жители России генерируют 70 тонн бытовых отходов, переработкой которых необходимо заниматься в установленном законом порядке. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции. Глава государства отметил, что отрасль переработки мусора в стране создается с нуля.

«Основные решения приняты. Создан федеральный оператор, созданы 200 с лишним региональных операторов, принята схема территориального планирования. Не хватает только прямого общения с гражданами», - заявил Путин.

Президент напомнил, что процедура вывоза и дальнейшей утилизации бытовых отходов должна быть максимально прозрачна. Люди должны знать, за что они платят, куда и кем вывозятся отходы.

«В сфере переработки мусора необходимо добиться максимальной прозрачности, уйти от криминала и всевозможных серых схем», - считает Путин.

Глава государства выразил надежду на то, что при использовании передового мирового опыта по переработке мусора, проблему получится решить без ущерба для экологии страны.

На пресс-конференцию аккредитовалось рекордное число журналистов - 1895 человек. Это на 200 участников больше, чем было в прошлом году. Среди них – корреспонденты крупнейших федеральных и мировых СМИ.