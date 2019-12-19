Путин рассказал о тарифах на авиабилеты в Камчатку

Отменять «плоские» тарифы на Камчатку никто не собирается. «Аэрофлот» немного нагнетает ситуацию, пытаясь «выдавить» из правительства деньги на организацию этих полетов. Об этом на большой пресс-конференции заявил Владимир Путин.

«"Аэрофлот" просто немного нагнетает, «выдавливая» из правительства деньги на организацию этих полетов. Мы будем делать это и дальше. Больше того, программа расширяется за счет других регионов. В рамках самого "Аэрофлота" есть еще резервы, уверяю вас», - отметил президент.

Кроме того, он объяснил, почему сам давно не посещал Камчатку. По словам российского лидера, это не связано с дороговизной авиабилетов.

«Я как раз попадаю в льготную категорию. Обратите на это внимание. Дело в том, что не складывалось пока, хотя вопросов там острых много», - сказал Путин.

Также глава государства отметил, что Камчатка не выпадает из поля зрения правительства. Это очень важный для России регион – с экономической, социальной и военной точки зрения.