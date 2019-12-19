Путин объяснил опасность изменения климата для РФ

Москва присоединилась к Парижскому соглашению по климату в этом году. При этом, по словам президента РФ Владимира Путина, наша страна не относится к числу государств, которые больше остальных осуществляют выбросы в атмосферу.

«Есть разные подсчеты, но, по данным ООН, первые места занимают США и КНР, затем - ЕС, потом Россия и Индия», - заявил президент во время выступления на большой пресс-конференции.

По словам Путина, в Парижском соглашении поставлена задача не допустить роста температуры на 1,5%. Однако удастся это сделать или нет, не знает никто, поскольку установить причины такого глобального изменения климата пока не получается.

«Это может зависеть от глобальных процессов во Вселенной. Сейчас посчитать, как современное человечество влияет на изменение глобального климата, очень сложно, если вообще возможно», - подчеркнул российский лидер.

Что же касается России, то, по словам Путина, для нашей страны эта тема крайне важна.

«Темпы роста температур у нас выше, чем в среднем на планете, в 2,5 раза. Если вечная мерзлота, где у нас есть поселения, начнет таять, то для нашей страны могут быть очень серьезные последствия. Мы будем прилагать усилия, чтобы минимизировать последствия таких изменений», - заключил президент.

Сегодня, 19 декабря, в Москве проходит большая пресс-конференция Владимира Путина. На пресс-конференцию аккредитовалось рекордное число журналистов - 1895 человек. Это на 200 участников больше, чем было в прошлом году. Среди них – корреспонденты крупнейших федеральных и мировых СМИ.