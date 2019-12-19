«С трепетом относятся к нацизму»: эксперт о позиции США по российской резолюции в ООН

США всегда с большим трепетом относились к нацизму и в настоящее время они пытаются взрастить это явление в Европе через Украину и Прибалтику. Так генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин прокомментировал «Звезде» действия американской стороны, проголосовавшей на заседании Генассамблеи ООН против российского проекта резолюции о борьбе с героизацией нацизма.

«Если посмотреть на историческую ретроспективу, то США были той страной, которая сильно помогла некоторым нацистским преступникам избежать своей участи и суда для того, чтобы извлечь из них свою фактическую выгоду. Напомню, что один из нацистских преступников возглавил НАТО, многие нацисты помогали в технологическом плане развивать американскую промышленность, в том числе военную. И вообще, Соединенные Штаты с большим трепетом относятся к нацизму, суда по тому, что они помогали его взрастить в Прибалтике, на Украине, где экс-госсекретарь Хилари Клинтон, в свое время, буквально благословила “Правый сектор”* на то, чтобы участвовать в избирательной кампании в Верховную рад. Успеха это не имело, но все эти действия крайне симптоматичны», - высказал свое мнение специалист.

Мухин также добавил, что сейчас США через Украину и Прибалтику навязывают Европе нацизм. Таким образом, считает специалист, в Вашингтоне пытаются решить свои узконациональные проблемы, забыв при этом, что «вирус нацизма может выйти из под контроля, как он это сделал в 1930-е годы».

В среду, 18 декабря, на заседании Генассамблеи ООН был принят российский проект резолюции о борьбе с «героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».

За документ проголосовали представители 133 стран, 52 государства воздержались, в том числе Франция, Австрия, Турция, Чехия и Словакия. США и Украина проголосовали против резолюции.

*«Правый сектор» - террористическая организация, запрещена в РФ