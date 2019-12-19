СМИ: самолет Ил-76 с отказавшим двигателем готовится к аварийной посадке в Жуковском

Самолет Ил-76 совершил аварийную посадку в аэропорту Жуковский в Подмосковье из-за отказа одного из двигателей. На борту самолета находятся 13 человек. Инцидент произошел сразу после взлета, когда отказал один из четырех силовых агрегатов.

Воздушное судно принадлежит научному летно-исследовательскому институту, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей экстренных служб Подмосковья.

«После выработки топлива Ил-76 совершил посадку в штатном режиме. Пострадавших нет. Помощь оперативных служб не понадобилась», - сообщили в оперативных службах региона, спустя несколько минут.

Самолет произвел посадку с 50 тоннами авиационного керосина в баках. Никто из находившихся на борту не пострадал. В причинах инцидента будет разбираться специальная комиссия.