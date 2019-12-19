СМИ узнали о процедуре по замене нечитаемых автомобильных номеров

В СМИ появилась информация о том, как будет проходить процесс замены проржавевших автомобильных номеров. Соответствующая процедура описана в постановлении правительства РФ.

Так, например, если сотрудники ГИБДД в ходе проверки выяснят, что заводские идентификационные номера на кузове или раме невозможно прочитать, то автовладелец должен будет за свой счет нанести дублирующую маркировку, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на документ.

Причиной такой нечитаемости номеров может быть, например, коррозия, ремонт или подделка. По данным издания, ежегодно в стране фиксируется по 10 тысяч таких случаев.

В свою очередь, в Министерстве внутренних дел РФ сослались на опыт Белоруссии и Нидерландов, где уже была введена такая процедура. Российские правоохранители предлагали ввести новый порядок еще несколько лет назад.

В случае, если будут выявлены сложности с читаемостью номеров, то владельцам автомобилей будет необходимо установить на раму и кузов специальные пломбы или печати. Ожидается, что данное нововведение позволит исключить случаи мошенничества.

После этого автомобиль отправят в ОВД и в экспертно-криминалистический центр. Водителям также необходимо будет обратиться в орган по сертификации или аккредитованную испытательную лабораторию, где можно будет воспользоваться автоматическим маркиратором для нанесения номера.

В настоящее время точная стоимость услуги пока не оглашается. По мнению экспертов, замена может обойтись водителям от 5 до 20 тысяч рублей.

Соответствующий закон может вступить в силу уже с 1 января 2020 года.