Очередной совместный российско-турецкий патруль проинспектировал обстановку на северо-востоке Сирии

Очередной совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции проинспектировал обстановку на северо-востоке Сирии, завершив сегодня совместное патрулирование нового района сирийско-турецкой границы, сообщили в Минобороны РФ.

«Совместный патруль, стартовавший от пункта перехода н.п. Дейруна-Ага, преодолел маршрут протяженностью более 30 километров за время около 1,5 часов и завершил свою работу, вернувшись в исходный пункт. В ходе патрулирования на маршруте совместный патруль прошел через несколько приграничных сирийских населенных пунктов», - сообщили в российском военном ведомстве.

В сообщении отмечено, что в состав совместного патруля входили 8 единиц военной техники – бронированные автомобили «Тигр» и бронетранспортеры БТР-80 российской военной полиции и бронеавтомобили «Kirpi» турецкой пограничной службы, а также около 50 военнослужащих обоих государств.

Совместное патрулирование проходит в соответствии с подписанным 22 октября в Сочи Меморандумом между Российской Федерацией и Турецкой Республикой.