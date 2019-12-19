Лавров рассчитывает, что Москва и Токио смогут продвинуться по вопросу мирного договора

Москва рассчитывает, что сможет продвинуться по вопросу мирного договора с Японией. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров перед встречей со своим японским коллегой Тосимицу Мотэги.

Глава внешнеполитического ведомства Японии также подчеркнул, что намерен «обстоятельно обсудить» заключение мирного соглашения.

Ожидается, что, помимо договора, министры обсудят развитие экономических отношений между Россией и Японией, актуальные темы глобальной и региональной повестки.

Мотэги в качестве министра иностранных дел Японии посещают Россию в первый раз.

До этого он встречался с Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН и во время визита российского министра в Японию 23 ноября.