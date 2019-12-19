В искусственных елках обнаружили формальдегид

В искусственных елях некоторых торговых марок обнаружен формальдегид – опасное для человека токсическое вещество. Эксперты Роскачества проверили изделия от семи популярных производителей. Ценовая категория елок варьируется от трех до 11 тысяч рублей.

Оценивая искусственные елки, специалисты обращали внимание на 34 показателя, в том числе интенсивность исходящего от дерева запаха. Итог неутешителен - все проверенные экземпляры обладают стойким «ароматом», который отличает продукцию из ПВХ.

«Неразумно ожидать, что они не будут пахнуть совсем. Здесь стоит обращать внимание на интенсивность запаха. Если изделие из полимера пахнет, это последствия производственного процесса. В идеале, если соблюдены все производственные условия, запаха не должно быть. Запах - последствия несоблюдения этих условий», - говорится в сообщении руководителя испытательной лаборатории ООО «ТСЛ» Анастасии Филоненко на официальном сайте Роскачества.

Есть претензии и к покраске самих ветвей. Елки трех торговых марок заметно «побледнели» после воздействия на них ультрафиолетовых лучей. Единственное, что устроило специалистов – высокая пожарная безопасность искусственных деревьев. Большинство из них имеют низкую степень возгорания, либо являются самозатухающими.