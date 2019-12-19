Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Японии

На севере крупнейшего японского острова Хонсю произошло сильное землетрясение магнитудой 5,5. По данным метеорологического агентства страны, очаг подземных толчков залегал на глубине около 50 км.

Расположенный на острове завод по переработке радиоактивных отходов сразу же остановился. По предварительным данным, две атомные станции, оказавшиеся в зоне землетрясения, не пострадали.

Подземные толчки ощутили и жители острова Хоккайдо, а также префектур Акита и Иватэ.

Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.